Levuk skal drive køkken i multipark

En donation fra Salling til et køkken sender multiparken et skridt nærmere virkeligheden.

Unge fra Levuk, som både er ungdomsklub, skole og arbejdsplads for unge udviklingshæmmede, skal drive en café-container i den nye multipark, der skal opføres i Hillerød. En donation fra Salling Fondene på 250.000 kroner gør det muligt at videreføre det gode samlingspunkt, som caféen i det nuværende Street-Lab på Milnersvej 44 er, når de hele rykker over på den anden side af Milnersvej, hvor multiparken skal opføres på en græsplæne bag Royal Stage.

