Se billedserie Hillerødforfatter Lennart Weber er dykket ned i historien bag det stråtækte hus på Kalvehavevej 4, hvor borgmester Kirsten Jensen bor i dag. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Lennart udgiver ny bog om borgmesterens hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lennart udgiver ny bog om borgmesterens hus

Hillerødforfatter Lennart Weber har udgivet ny bog om 'Hjulmandens Hus' på Kalvehavevej, hvor borgmester Kirsten Jensen bor i dag

Hillerød - 22. oktober 2020 kl. 15:41 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Mange kender det stråtækte hus på Kalvehavevej 4 - enten når de er kørt forbi i bil ved Irmatorvet, eller er gået på husets bagsiden på vej mod Indelukket - men nu får man mulighed for at lære husets historie indgående at kende.

Læs også: Hjulmandens hus minder om gamle stridigheder

Hillerødforfatter Lennart Weber har nemlig skrevet og udgivet en ny bog med titlen 'Hjulmandens hus', som fortæller historien om huset på grænsen mellem Nyhuse og Hillerød.

Kun et postkort Lennart Weber leverede i mange år fotos af gamle postkort til Hillerød Postens bagside med en kort tekst om motivet - postkort som tilbage i 2014 også blev til en bog af Lennart Webers hånd. Og allerede dengang spurgte Hillerød Postens daværende redaktør John Jessen Hansen, som boede i Hjulmandens Hus fra 2006 til 2019, om ikke Lennart Weber ville forfatte en bog om huset.

"John opfordrede mig til at skrive om huset, men dengang blev det kun til et postkort i Hillerød Posten. Men nu her har huset fået nyt stråtag på, og så tænkte jeg, at nu skulle den bog skrives," siger Lennart Weber.

Røget flæsk Huset på Kalvehavevej blev bygget i 1795, og dengang blev det kaldt Brammersgave, da ejeren af den nærliggende gård Annaborg, F. C. Brammer, skænkede det til vigtige medarbejdere, som skulle have gode boligforhold tæt på deres arbejdsplads. Men senere - og i næsten 100 år - var huset hjemsted for en hjulmands værksted, og derefter hed det bare 'Hjulmandens Hus'. I Lennart Webers bog kan man blandt andet læse, at karet- og hjulmager Hans Pedersen brugte vognporten i huset som værksted midt i 1800-tallet. Her blev der både lavet skilte og trillebører og røget kød og flæsk til byens borgere. Værkstedet havde en meget stor skorsten, som i dag er bevaret og renoveret.

Hans Pedersen var leverandør til kongeslottet og også frivillig i brandkorpset, så han hjalp med at redde værdier ud af det brændende Frederiksborg Slot i 1859.

'Hjulmandens Hus' ligger desuden midt mellem Nyhuse og Hillerød - og minder os om stridigheder mellem land og by, mellem købstad og landkommune.

Borgmesterbolig I dag bor borgmester Kirsten Jensen og hendes mand fagforeningskonsulent Poul Sørensen i huset. De skriver i en mail til Lennart Weber, at det er spændende at bo i et hus med så meget historie:

"Vi er glade for, at den nu bliver fortalt og bliver sat ind i en lokalhistorisk sammenhæng. Vi er glade for at bo her og betragter os som husets forvaltere, mens det er vores ansvar. Det vil sige, at vi vil passe så godt på det, som vi kan".

De nyder interessen for huset fra folk, der går forbi:

"Før vi selv trådte over dørtærsklen første gang, har vi tit talt om, hvordan mod det hus var at være i. Derfor forstår vi udmærket interessen for det," skriver de.

Overraskende historie Arbejdet med at grave ned i Hjulmandens Hus' historie har været sjov, fortæller Lennart Weber i forordet til bogen:

"Det har været en overraskelse at opleve, at historien omkring Hjulmandens Hus og hele Nyhuse-området har indeholdt så mange spændende og morsomme beretninger. Under skrivearbejdet er oplevelsen vokset og vokset, efterhånden som nye interessante detaljer dukkede op".

Bogen om 'Hjulmandens Hus' kommer rundt om mange historier, og bogen er fyldt med fotografier - også af Hillerød-området, menneskene og slottet.

Den 71 sider lange bog er udkommet på Lennart Webers eget forlag.

Lennart Weber, som i øvrigt selv har siddet i byrådet for Socialdemokratiet, har endnu en bog på vej - en stor fotobog som udkommer 7. november.

relaterede artikler

Lennart Weber udgiver bog om Skoleparken 09. december 2019 kl. 15:00

Hillerød set gennem gamle fotografier 21. september 2019 kl. 06:00

Lennart Weber har skrevet om 'geniet' fra Nellerød og Hillerøds mange fotografer 25. april 2019 kl. 07:00