Borgerservice kan ikke følge med den store efterspørgsel på pas.

Lempede rejserestriktioner presser paskontoret

Hillerød - 12. juli 2021 kl. 17:27 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Grænserne er åbne, sommeren er over os, og du kan atter komme på ferie i udlandet. Du har styr på flybilletterne, hotelopholdet og rejseforsikringen, og kufferten er pakket. Men da du finder passet frem fra skuffen, opdager du, at det er udløbet. Du skynder dig ind på kommunens hjemmeside for at bestille et nyt, men da du når til tidsbestillingssiden forvandles feriefryd til feriefrygt - for der er ingen ledige tider, inden du skal afsted.

Hillerød Kommunes borgerservice oplever i disse dage en ekstraordinær stor interesse fra borgere, der skal have et nyt pas. Faktisk er der så meget tryk på paskontoret, at det først er muligt at få en tid i begyndelsen af august, og med en efterfølgende leveringstid på passet på 3-4 uger risikerer man først at få sit nye pas i september, hvor sommerferien for mange er slut.

Vibe Reetz, der er pressechef i Hillerød Kommune, anbefaler, at man forsøger sig ved nabokommunerne, hvis man ikke kan komme til i Hillerød:

- Vi har mange tider og lange åbningstider i forhold til mange andre kommuner, men der er virkelig tryk på, fordi der er så mange, der på samme tid har opdaget, at deres pas er udløbet. Vi har i gennemsnit en ekspedition hvert 6. minut, og vi har ikke mere personale, vi kan sætte in. Vi henviser til, at man forsøger ved andre kommuner, siger hun.

Nabokommuner også pressede I facebookgruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by' har presset på paskontoret affødt et opslag, hvor en bruger undrer sig over, at det ikke er muligt at finde en ledig tid. Opslaget har fået 39 kommentarer, hvor størstedelen er henvisninger til andre kommuner.

Men billedet er det samme i mange andre kommuner: Efterspørgslen på pasfornyelser er stor. I mandagens udgave af Frederiksborg Amts Avis kunne man læse, at også Egedal og Frederikssund melder om travlhed, mens Allerød Kommune skriver i en pressemeddelelse, at de vil lægge flere tider ud for at imødekomme det stigende antal henvendelser fra både egne borgere og folk fra nabokommunerne.

Der er ingen regler for, hvor man skal bestille eller forny sit pas, og man kommer ikke foran i køen, selvom man vælger sin bopælskommune.

Der er dog stadig muligheder i Hillerød, hvis man er opmærksom. Hver morgen gennemgår borgerservice tidsbestillingerne, og der frigives typisk nogle stykker.

- Rigtig mange familier bestiller fire tider, hvis de er to voksne og to børn, hvor de i virkeligheden kan nøjes med én, så de tider bliver samlet, siger Vibe Reetz, der samtidig fortæller, at der altså er løsninger, hvis det hele ramler:

- Det er klart, at hvis der er nogen, der er på spanden, som ringer og er desperate, så vil vi forsøge at finde en løsning, siger hun.