Lejer sagsøger kommune efter skimmelsvamp

Hillerød - 12. maj 2020 kl. 13:46 Af Janne Mulvad

En tidligere lejer i den kommunale udlejningsbebyggelse Horsevænget i Hillerød har stævnet Hillerød Kommune og kræver knapt 800.000 kroner i huslejereduktion på grund af skimmelsvamp i lejemålet.

Lejeren nåede at bo i Horsevænget i 11 år, før vedkommende blev genhuset, da det stod klart, at en lang række af de billige boliger var ramt af skimmelsvamp. Sagsøgeren mener, at hans lejlighed var ubrugelig fra før han flyttede ind, og at han derfor har krav på huslejereduktion, ligesom han varsler krav om erstatning for mén, tabt erhvervsevne med mere.

Det fremgår af en orientering til økonomiudvalget fra forvaltningen i Hillerød Kommune, hvor det også fremgår, at Hillerød Kommune vil nedlægge påstand om frifindelse. Det fremgår ikke, hvem sagsøgeren er. - Kommunen er ikke enig i lejers synspunkt om, at lejemålet var ubeboeligt, da lejer flyttede ind, siger borgmester i Hillerød Kirsten Jensen (S).

I Horsevænget kalder talsmand for beboerrepræsentationen Marianne Jellesmark det for fantastisk, at der er en lejer, der har fundet ressourcer og økonomi til at stævne Hillerød Kommune. Hun vurderer, at flere sager kan følge, da mange nuværende og tidligere lejere står i samme situation som sagsøger.

- Folk må flygte fra hus og hjem, og flere er flyttet i hjemløshed for at komme væk fra det her skimmelhelvede, siger hun.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til stævningen fra Hillerød Kommune.