Legenden om juleroserne som koncert

Julekoncerten er en musikfortælling af Selma Lagerlöfs elskede julelegende. De medvirkende er harpespilleren Trine Opsahl og historiefortælleren Ellen Dahl Bang. Legenden om juleroserne er med sine fantastiske karakterer, sit unikke tema og sine malende beskrivelser af Gøngeskoven, der julenat forvandler sig for at fejre Vorherres fødsel, en dejlig måde at huske julens budskab på, skriver Strø Kirke i en pressemeddelelse.