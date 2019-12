Ledningsbrud stoppede nattetrafikken

På Facebook anbefalede Uvelse Lystrup Vandværk derfor bilister, der skulle til Hillerød, at køre ad Lyngevej eller over Gørløse.

Bruddet viste sig at være placeret under Uvelse Byvej, hvilket gjorde, at Uvelse Lystrup Vandværk var nødsaget til at lukke Uvelse Byvej mellem Hans Andersens vej og Kongsted Vænge fra omkring midnat lørdag aften og indtil søndag morgen, mens VVS og entreprenørfirmaet Tage Bagger A/S arbejdede på at lukke hullet.

- Det tog noget tid at finde selve bruddet, fordi presset i ledningerne gjorde, at vandet kom op ad jorden et andet sted end der, hvor ledningsbruddet var. Så vi måtte tilkalde hjælp og lukke Uvelse Byvej i nogle timer i nat. Der har været fuld gang i den, fortæller Helge Frederiksen fra Uvelse Lystrup Vandværk.

Mens arbejdet stod på var seks husstande uden vand i hanerne fra lørdag eftermiddag og frem til søndag formiddag.

- Det blev vi nødt til for at få lettet noget af presset i vandledningen. Det var to huse på Stenager og fire huse på Uvelse Byvej, der var berørte. De var naturligvis bekymrede for, hvornår de fik vandet tilbage, men det gjorde de jo så her til morgen. Indtil da måtte vi anbefale dem at besøge naboen for at få vand, siger Helge Frederiksen.

Søndag formiddag var hullet blevet lukket og vejen var atter farbar, men der ligger alligevel et arbejde forude, fortæller Helge Frederiksen.

- Fordi det var så svært at finde selve bruddet, er vejen gravet op på kryds og tværs. Så det giver vi os i kast med at reparere, når hverdagen starter efter nytår. Der er ellers netop blevet lagt ny asfalt på Uvelse Byvej, men det er det ikke noget at gøre ved. Vi må lave noget nyt, siger han.