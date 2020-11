Lastbilchauffør smed dåse efter medbilist

En uenighed om regler og hensyn ved sammenfletningen på Hillerødmotorvejens forlængelse fik søndag en lastbilchauffør til at kaste en dåse efter en bil, der blev ført af en 56-årig mand fra Lynge.

Lastbilchaufføren, en 43-årig mand fra Hillerød, blev sigtet for at have bragt andres liv og førlighed i fare.