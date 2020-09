Lars giver sin viden videre

Se billedserie Lars Mikkelsen fortæller gerne om biodynamisk dyrkning. Søndag havde han sit årlige arrangement, hvor han underviste i teori og praktisk arbejde. Fotos: Allan Nørregaard

Hillerød - 16. september 2020 kl. 10:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SKÆVINGE: Interessen for biodynamisk dyrkning opstod nærmest mere af nød end af lyst. For da Lars Mikkelsen var en ung civilingeniør i 1970´erne var han hele tiden syg. Den var gal med blindtarmen og leveren. Og han var overfølsom over for mange forskellige ting. Blandt andet birkepollen.

Lægen kunne ikke hjælpe og sendte ham videre til sygehuset. Lars gik en anden vej. På biblioteket fandt han en amerikansk bog om naturmedicin. Her var der en side om overfølsomhed.

- Der stod at en klump bivoks i munden, ville gøre det bedre, så jeg tog op til materialisten i Hillerød og købte en tavle bivoks. Ti minutter efter havde jeg ingen symptomer. Det var helt vildt, fortæller Lars Mikkelsen, som fik mere og mere viden om naturmedicin og slap af med sine dårligdomme.

Her begyndte rejsen ind i en helt ny verden for Lars. I midten af 70´erne inspirerede lærerinden og den økologiske landmand Vibeke ham til at begynde biodynamisk dyrkning i haven på Fangekrogen i Hillerød.

- Jeg lavede en kompostbunke og dyrkede biodynamisk på 100 kvadratmeter. Men der var meget at lære. Det tager lang tid, forklarer Lars Mikkelsen, som snart udvidede med en nabogrund.

For 25 år siden flyttede han til Skævinge. Et gammelt englod med et mindre hus stod til salg. Han slog til uden de store betænkeligheder.

Siden har han dyrket biodynamisk på de 3 tønder land inde bag Rosenkildegaard i landsbyen Strø.

Et par gange om ugen tager han cyklen fra boligen i Skævinge og bruger nogle timer på sin store interesse.

- Jeg er selvforsynende og giver gaver, når jeg har overskud, siger Lars, mens han forklarer om dyrkningen af rug til hjemmelavet rugbrød, løg, jordskokker, kartofler, burre, porre, rødbeder, jordbær og meget, meget mere.

Alt sammen styres af såkalenderen og principper fra Rudolf Steiner.

- Med tiden blev jeg vegetar. Det var ikke sådan bum. Langsomt over nogle år spiste jeg mindre og mindre kød. Da jeg først blev vegetar, havde jeg ikke behov for den samme mængde søvn længere, jeg blev ikke forkølet længere og blev mere klar i hovedet, fortæller Lars Mikkelsen.

Det er et opgør med masseproduktionen af mad.

- Man kan ikke købe konventionel mad uden, at det er proppet med alle mulige e-numre, siger Lars.

Giver viden videre

Lars Mikkelsen er meget aktiv i forskellige biodynamiske foreninger. Han har en mailingliste med ca. 1000 personer, som han fortæller om biodynamisk dyrkning.

En gang om året inviterer han til et arrangement på loddet i Strø.

- Vi gamle mennesker har så meget viden. Meningen er at inspirere andre til at dyrke biodynamisk, men også spise ordentligt, forklarer Lars Mikkelsen og fortsætter:

- Det er altid en meget broget flok. Nogle har en vindueskarm - andre har en tønde land. Men de vil alle gerne høre om principperne. jeg starter altid med teorien, inden der er frokost. Bagefter bliver deltagerne sat i gang med at arbejde i marken, fortæller han.