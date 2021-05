Lars er ny formand for Ullerød Brugsforening

"Jeg synes, det er spændende og givtigt at være med i lokalt arbejde. Det startede egentlig, da vores datter gik i Børnehuset Labyrinten, hvor jeg var formand for forældrebestyrelsen," fortæller den nye formand.

"Det er glæden ved at være med til at skabe lokalt sammenhold, der driver mig. I Ullerødgruppen arrangerer vi blandt andet sankthans-fest og juletræstænding, hvor man får mulighed for at tale med naboerne og andre i området, som man ellers ikke lige får talt med til daglig. SuperBrugsen Ullerød er jo også et samlingssted, hvor man får hilst på naboerne, så på den måde hænger det godt sammen," siger han.