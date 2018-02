Larmende indbrudstyve opdaget

Skævinge: Torsdag aften på Bombakken i Skævinge larmede to indbrudstyve så meget, at de blev opdaget af naboer, oplyser Nordsjællands Politi.

Det var en tydelig larm, som om der blev arbejdet med træ, der torsdag klokken 19.15 fik naboer til at kigge ind over et stakit ind til huset på Bombakken. Der så de nysgerrige vidner to personer stå ved husets dør og arbejde. Da de bemærkede, at de var opdaget, løb de deres vej. Og de løb hurtigt, forlyder det. De to personer beskrives blot som »mørklødede«.