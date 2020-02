Langt til kræmmermarkedmillion

»Hillerød Slotssø Byfest stadfæstede i 2019, at det er foreningernes og borgernes byfest. Et tæt samarbejde mellem Hillerød Events og Hillerød ByForum gjorde det i år muligt at løfte både oplevelses- og koordineringskvaliteten på de tre dage. Det er lykkedes at transformere ideologien for det tidligere kræmmermarked over i Hillerød Events og lave en byfest, som styrker og samler foreningerne«, står der i evalueringen, der er skrevet af koordinator Dorte Jones.