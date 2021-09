Henrik Emil Hansen (nummer to fra venstre) ærgrer sig over, at politikerne ikke har kunnet finde flere penge til forbedringer af Hillerød Stadion. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Langede ud efter budgetforlig i takketale

Formanden for Hillerød Fodbold og HGI er skuffet over, at politikerne ikke kunne finde flere penge til den lokale fodboldklub

Hillerød - 28. september 2021 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Henrik Emil Hansen, der er formand for Hillerød Fodbold og HGI, brugte noget af sin takketale på at kritisere det budgetforlig, som et flertal af politikerne i byrådet netop er blevet enige om, da Hillerød Fodbold blev tildelt Hillerød Kommunes 'Frivilligsocialpris' i fredags. Henrik Emil Hansen er nemlig ikke helt tilfreds med, at politikerne ikke kunne finde flere penge til den lokale fodboldklub, der har 2.500 medlemmer, i årets budgetforlig.

"Selvom klubben måske fremstår ressourcestærk, og selvom om Hillerød Fodbold med et hold i den landsdækkende 2. division, er et sportsligt flagskib for byen, så har vi brug for, at kommunen anerkender og understøtter vores arbejde med sociale og sportslige aktiviteter for børn, unge og ældre. Prisen her (Frivilligsocialprisen, red.) er en lille opmuntring oven på det seneste budgetforlig, der var en stor skuffelse for os, der bruger Hillerød Stadion," sagde Henrik Emil Hansen i sin tale.

Nedslidt og utidssvarende Henrik Emil Hansen mener, at Hillerød Stadion er nedslidt og utidssvarende.

"Jeg synes ikke, at en by med Hillerøds størrelse og ambitionsniveau kan være bekendt at kalde det et hovedstadion. Et stigende antal gæster fra alle egne af Danmark kommer og besøger os i forbindelse med divisionskampene, og forhåbentlig vil Hillerød Stadion også fortsat danne rammen for Axel Vangs (Axel Vang Christensen, løber FIF Atletik, red.) bestræbelser på at komme helt op i verdenseliten inden for atletik. Potentialet for at udvikle et kraftcenter for udendørs idræt og aktiviteter til gavn for sundhed, velvære og samvær med andre mennesker, er for mig at se enormt på Hillerød Stadion, der har en bynær beliggenhed i et unikt naturområde ved porten til Gribskov," lød det fra Henrik Emil Hansen.

Men stadionet trænger ifølge formanden til en kærlig hånd på flere områder, og selvom politikerne har afsat penge til en ny opstregning af løbebanen på Hillerød Stadion i årets budgetaftale, så er der stadig lang vej igen, hvis Hillerød Stadion skal være et moderne stadion med gode faciliteter, mener Henrik Emil Hansen.

"Hillerød Kommune har indgået en visionsaftale med de store idrætsorganisationer om at øge antallet af idrætsaktive borgere og medlemmer af idrætsforeningerne i kommunen under titlen 'Bevæg dig for livet'. Det ville være dejligt, hvis byrådet ikke kun siger det, men rent faktisk også handler på det," sluttede Henrik Emil Hansen sin tale, inden han takkede kommunen for prisen.