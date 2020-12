Jesper Boysen, der er administrerende direktør i Power, ærgrer sig over, at Power endnu ikke har åbnet en butik i Hillerød. Foto: Line Thit Klein Foto: Line Thit Klein

Lange udsigter til ny elektronikgigant i Hillerød

Det er svært at finde den rette beliggenhed, men viljen er der

Hillerød - 30. december 2020 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Administrerende direktør i elektronikgiganten Power, Jesper Boysen, har længe haft et stort ønske om at åbne et varehus i Hillerød, og i et øjeblik lignede det da også, at det endelig var ved at lykkes.

Alligevel satte uenigheder med udlejeren af den erhvervsejendom, som virksomheden kunne se sig selv i, en midlertidig stopper for drømmen.

"Vi var tæt på at have en aftale i hus, men det lykkedes desværre ikke. Det blev dels meget svært for de nuværende lejere at fraflytte lejemålet, mens det heller ikke har været muligt at få godkendelse fra kommunen til at åbne i bygningen," fortæller Jesper Boysen, der er ærger sig over, at udsigterne til en Power i Hillerød igen er forlænget.

"Det er rigtig ærgerligt. Vi vil meget gerne til Hillerød, for det er bare Nordsjællands hovedstad, og her er et godt handelsliv, der tiltrækker folk helt fra Frederikssund til Helsingør," lyder det.

Vil bygge ny butik Power har tidligere undersøgt mulighederne for at bygge en ny stor butik på grunden bag Era Biler ved Bauhaus. Her er der nemlig plads til masser af butikskvadratmeter, gode parkeringsforhold, og så er det nemt at komme til fra for lastbilerne, som skal levere varerne.

"Det ville være et rigtig godt sted for os at bygge. Her ville være god plads også til at vores kunder kunne komme med trailere, som mange af dem gør," forklarer Jesper Boysen og tilføjer, at det dog ikke har kunnet lade sig gøre at få en aftale på plads med kommunen.

"Vi har selvfølgelig fuld forståelse for at kommunen er i gang med lokalplanerne for området og ikke kan smide alt, hvad de har i hænderne for at hjælpe os. Vi håber bare, at vi på sigt kan finde en fælles løsning".

Giver ikke op Selvom det endnu ikke er lykkedes at finde den helt rette beliggenhed til et nyt Power-varehus i Hillerød, er Jesper Boysen fortrøstningsfuld. Han vil i det nye år igen lægge vejen forbi Hillerød for at se nærmere på alternative muligheder, ligesom han igen vil tage kontakt til kommunen med henblik på et samarbejde om at finde nye lokaler eller en god grund.

"Kommunen har været meget positive omkring at få en Power tæt på byen, og derfor er det selvfølgelig også ærgerligt, at det stadig ikke er lykkedes. Vi tiltrækker jo en del handlende til, ligesom vi i et varehus skaffer mellem 50 og 60 nye arbejdspladser," forklarer direktøren.

Han peger på, at en af årsagerne til at det kan være svært at finde en beliggenhed til en varehus som Power skyldes, at lastbiler skal kunne komme til og fra butikken, hvilket ikke er så tillokkende midt i byen.

"Det dur jo ikke, at have en butik midt i centrum. Der skal jo være plads til vareindlevering og kunder med trailere og store biler. Kommunen er selvfølgelig heller ikke interesserede i at have tunge lastbiler ind gennem byen, og det kan vi sagtens forstå".

Power har i dag 19 butikker rundt omkring i landet. De nærmeste butikker ligger i Lyngby og Herlev.

