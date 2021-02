Det var ikke nogen rar oplevelse at stå i kø ved Hillerøds vaccinationscenter tirsdag, fortæller Hanne Poulsen, som tirsdag omkring klokken 13 tog dette billede af de andre mennesker i køen til vaccinationscenteret, som fortsatte ned ad Østergade. Foto: Hanne Poulsen

Lang og kold kø til covid-19 vaccination

Det kan være en kold fornøjelse at få sit stik - der opstår kø foran vaccinecenteret, for der er ingen ventesal indenfor.

Hillerød - 16. februar 2021 kl. 17:38 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Der er kommet godt gang i vaccinecenter Hillerød, hvor man for tiden er i gang med at vaccinere borgere på over 85 år.

Men det betyder også ventetid. Tirsdag, kort efter klokken 13, fik det en frustreret Hanne Poulsen til at kontakte avisen.

Hun stod på det tidspunkt i en lang kø udenfor vaccinecenteret, en kø med cirka 20 personer i, der fortsatte ned ad Østergade. Hanne Poulsen stod i køen sammen med sin mor på 94 år, og ventede på at blive lukket ind.

- Det er ikke i orden, at gamle mennesker skal stå i kø udenfor. Der er for meget ventetid. Personalet er flinke, men de fysiske forhold for de ældre mennesker er ikke gode nok. Mange af dem, der er her, er jo gangbesværede, siger hun og tilføjer:

- Min mor har heldigvis fået lov at sidde på en stol.

Hanne Poulsen undrer sig over, at man ikke har sat stole op inde i vaccinecenteret, så de ældre mennesker kan sidde ned og vente på deres tur til at få vaccinen.

Kom ikke før din tid Men det er der en forklaring på, lyder det fra Region Hovedstadens Akutberedskab, der står for driften af Regionens vaccinecentre. Her oplyser Kirstine Vestergård Nielsen, konstitueret vicedirektør, i en mail, at vaccinecentrene er indrettet til at have et godt flow, hvor borgerne er der så kort tid, som muligt, så der kan komme et maksimalt antal igennem pr. dag. Og ligesom teststederne har ingen af vaccinecentrene ventesale, hvorfor borgerne må vente udendørs.

Det gælder også i Hillerød, hvor man altså i går kunne se den lange kø bugte sig ned ad Østergade.

Kirstine Vestergård Nielsen beklager, at de ældre borgere skal stå i den kolde kø.

- Det er dybt beklageligt, at der opstår så lang kø. Vaccinecentrene er stadig nye, og der er mange ting, som erfares og handles på samtidig med, at vi er i drift. Det er aldrig afprøvet før, men vi gør vores bedste og håber på forståelse for, at der kan være ting, der løbende skal rettes til. Vi lytter til kritikken og justerer ad hoc, siger hun.

Udfordringen er, at mange kommer før tid, formentligt for at være sikker på, at være der til tiden.

- Lige nu er det også ekstra vigtigt at opfordre borgerne til at komme så tæt på indkaldelsestidspunktet som muligt og tjekke, at møde op den rigtige dag, så vi sammen undgår at gårsdagens kødannelser gentager sig, siger Kirstine Vestergård Nielsen.

Frederiksborg Amts Avis har fået en række henvendelser fra læsere, som oplever, at det er svært at bestille tid til vaccination, når man har fået en invitation.

Region Hovedstaden oplyser om booking af tider:

Det bedste råd at forsøge på vacciner.dk, når man har NemID. Hvis man ikke har NemID kan man kontakte regionens corona-hotline 38 66 00 00 for at få hjælp til at bestille en tid.

Hvis man har generelle spørgsmål om corona-vaccination - fx hvilken målgruppe man tilhører og andet - kan man kontakte den nationale corona-hotline på 70 20 02 33.