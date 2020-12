Der har tidligere været lang kø til testcentret i Hillerød (som her på billedet), men mandag eftermiddag er situationen ekstraordinær, da en del af personalet er sendt hjem. Foto: Allan Nørregaard

Lang kø til testcenter: Personale er sendt hjem

Hillerød - 07. december 2020 kl. 15:03 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Mandag eftermiddag er der på sociale medier meldinger om lange køer med over tre kvarters ventetid til testcentret på Milnersvej i Hillerød.

Selvom der generelt kan være lang kø til at blive podet, så er situationen i Hillerød ekstraordinær, forklarer Anette Fly Haastrup, der er kommunikationskonsulent i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Testcentret har nemlig været nødt til at sende en del af personalet hjem, da de har vist sig at være nære kontakter til nogle, der er testet positiv med coronavirus, oplyser hun. Hun forsikrer dog, at alle i køen nok skal blive testet.

- Der er lang kø i Hillerød, men vi skal nok få alle ind. Selvom vi går over vanlig lukketid, så skal vi nok få testet alle, der har booket tid, siger hun.

Hun opfordrer til at generelt må væbne sig med tålmodighed og acceptere, at der vil være en vis ventetid, fordi det er en udfordring, at så mange skal testes.

Køerne til teststederne landet over bliver næppe kortere den kommende tid - efter statsministerens pressemøde mandag var der over 21.000 mennesker i kø til at bestille en prøvetid på coronaprøver.dk.