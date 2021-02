33-årig mand blev kendt skyldig i 25 lovovertrædelser som tyveri, bedrageri og fremstilling af våben. Arkivfoto

Lang fængselsdom: Omdannede gaspistoler til skydevåben

33-årig mand dømt for lang række lovovertrædelser. Blandt andet havde han forsøgt at fremstille et skydevåben

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 05:42 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Bedrageri, biltyveri, hæleri, narkokørsel og overtrædelser af våbenloven.

Listen over tiltaler mod en 33-årig mand, som forleden var for Retten i Hillerød, var alenlang, og hele 27 lovovertrædelser var han under anklage for.

Fremstillede skydevåben Blandt andet havde manden forsøgt at fremstille et skydevåben på sin adresse i Hillerød. Politiet fandt under en ransagning 1. maj 2018 fandt to gaspistoler, som manden havde ændret både løb og munding på. Han var blandt andet også i besiddelse af både patroner og en attrappistol.

Anklagen gik på, at manden havde forsøgt at ændre pistolerne, så de kunne affyre skarp ammunition, hvilket dog ikke var lykkedes ham. Serienummeret på den ene gaspistol var slebet ned, står der i dombogen, og politiet fandt også filen, som han havde brugt.

Manden havde forinden søgt på internettet efter instruktioner i at bygge en pistol selv, viste politiets undersøgelser af hans telefon.

Vest og patroner Han havde også en skudsikker vest og en pistol med patroner i magasinet.

Manden oplyste, at han på det tidspunkt havde gæld til personer, som var tilknyttet bandemiljøet, og at han derfor opbevarede deres ting for dem på sin adresse.

Han nægtede sig skyldig og forklarede, at han var interesseret i våben og derfor samlede på dem. En del af interessen gik på at skille våbnene ad, og han var ifølge sin forklaring ved at samle en pistol, da politiets ransagning fandt sted.

Personfarlig kriminalitet Den forklaring hoppede retten dog ikke på, men mente, at manden havde været i gang med at lave et skydevåben. Retten mente desuden, at der var en nærliggende risiko for, at det omdannede skydevåben ville blive benyttet til personfarlig kriminalitet. Manden blev derfor fundet skyldig i anklagen.

Stjal 130 kostbare stole Manden var udover tyverier af flere biler, trailere og nummerplader også tiltalt for et indbrud på Københavns Professionshøjskoles afdeling på Carlsbergvej i Hillerød i august 2019. Her stjal han flere end 130 af de såkaldte 7'er-stole, som Arne Jacobsen har designet. Stolene blev vurderet til at have en værdi på op mod 390.000 kroner.

Manden nægtede indbruddet, men forklarede, at han havde modtaget de mange stole af nogle personer fra bandemiljøet, som han skyldte penge. Han skulle fjerne mærker med professionshøjskolen på stolene og malede dem op. Han vidste dog godt, de stammede fra et tyveri, forklarede han.

Men heller ikke her troede retten på manden, og han blev dømt skyldig i indbrudstyveri.

Snød sig til containere Den 33-årige blev desuden dømt for flere tilfælde af bedrageri. Han havde blandt andet udgivet sig for at være ansat i forskellige virksomheder og bestilt sikkerhedsudstyr for omkring 356.000 kroner, som han aldrig betalte. Det skete fra juli til oktober 2017.

Han havde også fået leveret to containere til en værdi af cirka 36.000 fra firmaet Boxit. Containerne blev leveret i oktober 2017 på Trollesmindealle, hvorfra han flyttede dem fra - men aldrig betalte for dem.

Han fik også i februar 2018 snydt sig til at få udleveret 20 gavekort på ophold på Kragerup Gods for omkring 20.000 kroner - penge som han heller aldrig betalte tilbage.

I juli 2018 udgav han sig for at være en ansat i en elvirksomhed og fik varer udleveret i firmaets navn for omkring 4.700 kroner.

Manden nægtede sig skyldig i alle bedragerianklagerne, men retten troede ikke på hans forklaringer.

Narkokørsel Manden blev også dømt for at have kørt bil to gange, selvom han var påvirket af amfetamin.

Den 33-årige mand har flere domme på cv'et, blandt andet for tyveri, indbrud, vold og chikane.

Har Adhd Han forklarede i retten ifølge dombogen, at han var på kontanthjælp og har diagnosen Adhd, som han tager medicin imod. Han er desuden under udredning hos en psykiater for Ptsd. Han havde fået Ptsd efter nogle hændelser før 2017, hvor han blev forsøgt dræbt, forklarede han i retten.

Fængsel i næsten to år Manden blev blot frifundet for to af de mange tiltaler og endte med en ubetinget fængselsdom på et år og ni måneder.

Han blev desuden frakendt sit kørekort i fem år og fik konfiskeret adskillige våben, ammunition, lidt amfetamin med mere.

Han skal betale erstatninger på omkring 100.000 kroner og betale sagens omkostninger.

