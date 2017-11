Landsretten var enig med byretten og stadfæstede dommen. Foto: Palle Høj.

Send til din ven. X Artiklen: Landsret stadfæster dom over bandefolk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsret stadfæster dom over bandefolk

Hillerød - 25. november 2017 kl. 10:40 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I starten af året blev syv mænd i alderen 23-34 år med tilknytning til banden Loyal To Familia (LTF) af Retten i Hillerød idømt mellem to og otte måneders fængsel for trusler mod en 21-årig mand, der sidste år blev stukket ned i Hillerød.

De seks af dem havde anket sagen til frifindelse, mens den 7. ikke havde valgt at anke. Anklagemyndigheden havde kontraanket til skærpelse.

Alt det kom der dog ikke noget ud af. Efter tre retsmøder besluttede en enig domsmandsret i Østre Landsret nemlig fredag at stadfæste byrettens dom. Dog kun for fem af mændene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Inden ankesagen begyndte, ja faktisk inden man havde forsøgt at oplyse ham om tidspunktet for ankesagen, var den ene af de seks rejst til bryllup i Afghanistan. Hans sag kommer for på et senere tidspunkt, når man kender hans hjemkomstdato.

Sagen var dog tæt på at blive ganske mere alvorlig for den ene af de fem, en 29-årig mand med 25 domme på straffeattesten. Ligesom i byretten krævede anklagemyndigheden ham udvist af landet.

I byretten tog man en enig beslutning om, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at udvisning på grund af de forhold, han blev kendt skyldig i, ville være »særlig belastende« og i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Hans udvisning blev derfor gjort betinget.

I landsretten var domsmandsretten delt ligeligt tre-tre blandt de seks dommere og domsmænd i spørgsmålet om udvisning, og så gælder det resultat, som er bedst for den tiltalte.

I byretten blev de syv mænd fundet skyldige i at have truet en 21-årig mand til tavshed dagen efter, at han var blevet stukket ned og nær var død af blodtab i det vestlige Hillerød. Det forlød, at de syv mænd opsøgte ham på en sengestue på Rigshospitalet, hvor de sagde til ham, at han skulle sige »det de havde aftalt, ellers ville det blive værst for ham selv eller familien«.