Lars Gliese skal nu i fængsel i 50 dage, efter Østre Landsret har stadfæstet byretten i Hillerøds dom og forlænget fængselsstraffen fra 30 til 50 dage. Foto: Kim Rasmussen

Landsret skærper straf i vejstrid

Hillerød - 07. august 2019 kl. 09:51 Af Anna Törnqvist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Gliese fra Meløse skal bag tremmer i 50 dage efter seneste dom i en årelang vejstrid på Birkehøjvej i Meløse. Østre Landsret har nemlig stadfæstet en dom, som Lars Gliese fik ved Retten i Hillerød tidligere på året, og samtidig forlænget fængselsstraffen fra 30 dage til 50 dages ubetinget fængsel. Det oplyser Østre Landsret til Frederiksborg Amts Avis.

Lars Gliese var tiltalt for vold efter straffelovens paragraf 244 efter den 25. januar i år på Birkehøjvej at have forsøgt at spænde ben for en 84-årig kvinde, da hun gik forbi ham på Birkehøjvej. Men det var ikke det eneste forhold, Lars Gliese blev dømt for.

Han var også tiltalt for at have gravet en farlig rende på cirka tre meter i længden, 50 centimeter i bredden og 50 centimeter i dybden og dække den med strøer, pap og halm, hvilket udgjorde en fare for en kvinde, som var tæt på at køre i renden med sin bil. Kvinden undgik dog renden, da hun blev opmærksom på den.

Helt så heldig var en politimand, der befandt sig på Birkehøjvej den 5. december sidste år, dog ikke. Om morgenen omkring klokken 06.45 trådte politimanden nemlig ned i renden, hvorfor Lars Gliese ligeledes var tiltalt for, at renden udgjorde en fare for politimanden. Lars Gliese blev fundet skyldig i alle tre tiltalepunkter.

Lars Gliese er flere gang dømt for vold mod personer på Birkehøjvej. Lars Gliese mener, at vejen ligger på hans grund, og at han derfor er berettiget til at forhindre færdsel på den del af vejen, der er beliggende på hans grund. Gennem årene har han blandt andet spærret vejen med alt fra køleskabe til pigtråd og grene, så naboerne ikke kunne få post eller få hentet affald.

Sidste år afgjorde Østre Landsret, at et 10 år gammelt påbud efter beredskabsloven, som Hillerød Kommune har givet Lars Gliese, var uden hjemmel. Påbuddet krævede, at Lars Gliese skulle holde Birkehøjvej i Meløse ryddet og klar til vejkørsel, så redningskøretøjer kunne komme frem.

Selvom Østre Landsret har afgjort, at kommunens påbud var givet efter en forkert paragraf, vil kommunen fortsat rykke ud, hvis de får anmeldelser om, at Birkehøjvej er spærret, har Hillerød Kommune tidligere slået fast over for Frederiksborg Amts Avis.

