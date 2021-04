Se billedserie Carlo Lorentzen (tv) har boet i området i 65 år, og hans søn Jesper Lorentzen (ved siden af) er vokset op der. Ifølge de to er der ingen gæld i grunden. Derfor er det muligt at realisere en ambitøs vision om en moderne landsby. Carlo Lorentzen skal kun have sine udgifter til projektet dækket, og derfor kan byggeretterne sælges med landets laveste kvadratmeterpriser, sagde Jesper Lorentzen. Screenshot fra mødet

Landsby kan ikke flyttes og kan ikke rummes på industrigrund

Frederiksborg Gruppen præsenterede i tirsdag sit projekt Hammersholt Enge for interesserede.

Hillerød - 20. april 2021 kl. 20:48 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Over 50.000 københavnere overvejer at flytte ud af byen på grund af coronakrisen.

Og Carlo Lorentzen og hans søn Jesper Lorentzen håber, at nogle af dem kan komme til at bo i Hammersholt Enge, den moderne landsby, som de forestiller sig kan bygges på deres jordstykke mellem Hammersholt og Ny Hammersholt, hvor det ældste Hammersholt Teglværk lå.

I dag ligger resterne af teglværket stadig på grunden, og bygningerne er lejet ud til Papiruld Danmark, der producerer papiruld på stedet.

I dag fremlagde Carlo og Jesper Lorentzen, som sammen ejer Frederiksborg gruppen, sammen med arkitekter og rådgivere deres vision om Hammersholt Enge ved et digitalt borgermøde.

Visionen er stor og tiltalende, her skal mennesker bo i små klynger med navne som Bakken og Skoven, arkitekturen og udformningen af husene skal lægge op til fællesskaber, der skal bygges bæredygtigt og cirkulært, og samtidig være plads til arbejdspladser og iværksætteri. En landsby, hvor nogle af de ambitiøse FN's verdensmål kan nås, hvor den grønne omstilling bliver til virkelighed, og man kan leve i en landsby fuld af liv med de oprindelige funktioner, som i dag er forsvundet fra mange mindre byer.

- Carlo og jeg håber, vi kan være med til at bringe den grønne omstilling ud til vores levesteder. De fleste af de moderne udviklingsprojekter tilbyder for lidt, og forholder sig ikke til den grønne omstilling. Vi synes, der er et stort behov for at tænke anderledes, sagde Jesper Lorentzen blandt andet.

Usikkert plangrundlag Under fremlæggelsen blev der ikke talt ret meget om splittelsen i Hillerød Byråd, hvor der ikke er enighed om, hvorvidt den kommende kommuneplan skal gøre det muligt at bygge i området. I det første kommuneplanforslag blev der lagt op til, at der slet ikke tillades nyt byggeri i Hammersholtområdet.

Men et flertal i byrådet valgte alligevel at lukke døren på klem for netop Hammersholt Enge - hvis Frederiksborg Gruppen kunne præsentere et mindre projekt, kunne projektet, efter et borgermøde, medtages i kommuneplanforslaget, lød det.

En betingelse var, at projektet blev begrænset til det, byrådet kalder »industriområdet«. Den nordlige del af grunden ligger i et område med såkaldte »særlige landskabelige værdier«, og dette skulle helt udgå af projektet, var kravet fra flertallet.

Men i stedet for at præsentere et mindre projekt på et kommunalt borgermøde, holdt Frederiksborg Gruppen i aftes sit eget møde, hvor de mange visioner og tanker bag Hammersholt Enge blev fremlagt. Og her kunne man se et tidligt bud på et projekt med cirka 188 boliger i op til 2,5 etager, cirka 1000 kvadratmeter erhverv i den eksisterende bygningsmasse, et økomarked på 500 kvadratmeter og et fælleshus på 600 kvadratmeter.

Det stod på mødet klart, at Hammersholt Enge ikke realiseres kan inden for det nuværende »industriområde«.

- Det kan det ikke. Der er ikke den kritiske masse, sagde Jesper Lorentzen.

Han nævnte, at projektet er »trukket væk fra området med de særlige landskabelige værdier«, uden nærmere at definere, hvor stort det så er. Af en skitse fremgår dog, at projektet stadig lægger beslag på en del af området med de særlige værdier.

- Omfanget er nu de cirka 190 enheder, plus fælles faciliteter. Det vurderer vi giver en kritisk masse i boligvariationen, sagde Jesper Lorentzen.

Mange har rost projektet og visionerne, men også sagt, at det ligger et forkert sted. Carlo Lorentzen understregede på mødet, at Hammersholt Enge ikke kan bygges et andet sted.

- Svaret på, om det kan laves et andet sted er et klart nej. Det er her, eller ingenting, sagde han.

Laveste pris i landet 45-60 personer fulgte med på mødet, hvor der efter præsentationen var tid til at svare på nogle af de mange spørgsmål, tilhørerne havde. Der er ikke plads til at referere mere end ganske få her i avisen.

- Giver I jorden gratis til dette projekt?

Carlo Lorentzen: Jeg har boet derude i 65 år. Nu har jeg lyst til at dedikere området til det her. Men jeg vi selvfølgelig have mine udgifter betalt. Vi kan have en kvadratmeterpris med en byggeret, som er den laveste i landet.

- Hvordan løser I problemet med Perlites forurening?

Jesper Lorentzen: En af de første, vi havde møde med var Perlite. De har skiftet ejer, og vil arbejde med nogle af de problemer, der har været. Perlite er et bæredygtigt projekt, og vi har en tilgang som siger, at vi gerne vil samarbejde og gøre hvad vi kan, for at de finder bedre indpas i området. Min forståelse er, at Hillerød Kommune er meget opmærksom på, hvad der foregår, og at generne er væsentligt reduceret.

- Hvad er en økobutik, er det Netto?

Jesper Lorentzen: Vi har fået henvendelser fra nogle af de store discountkæder, og vi har sagt, at de ikke er velkomne.

- Har kommunen godkendt etableringen af området?

Jesper Lorentzen: Nej. Projektet indarbejdes i kommuneplanforslaget, og det forslag kommer i høring, så vil der være et borgermøde i august, og så skal planen endeligt vedtages.

