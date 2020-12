Se billedserie Siden Lene Thorsen og andre forældre lykkedes i kampen for at bevare Nødebo Skole har der ikke været rettet meget politisk opmærksomhed mod landsbyen. Nødebo Lokalråd føler sig glemt og overset. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Landsby i oprør: Har kommunen glemt os?

Hillerød - 10. december 2020

Er Nødebo blevet glemt? Det spørgsmål stiller de sig selv i Nødebo Lokalråd efter at have læst Hillerød Kommunes strategi for fysisk planlægning, der skal danne grundlag for en ny kommuneplan.

I et høringssvar til kommunen skriver lokalrådet, at de finder det særdeles problematisk, at Nødebo som det næststørste landsbysamfund i kommunen slet ikke er nævnt i strategien.

- Lokalrådet finder, at Nødebo igennem mange år har stået i skyggen af kraftige investeringer i Hillerød by og i den vestlige del af kommunen og mener, at Nødebo investeringsmæssigt/udviklingsmæssigt bør tilgodeses i kommende kommuneplan, skriver de.

Lene Thorsen fra lokalrådet uddyber over for Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er faktisk en ret stor landsby, men der følger bare ikke noget med. Der er intet i pipelinen til Nødebo. Det skriger til himlen. Vi har forgæves i flere år forsøgt at få en helhedsplan igennem. De husskattepenge vi sender hvert eneste år til Hillerød Kommune, der får vi meget lidt retur, siger hun.

Skole er for gammel Specifikt mener lokalrådet, at en modernisering af Nødebo Skole med tidssvarende faglokaler, klasselokaler og ventilation er påkrævet.

- Vi har en skole, der egentlig er lavet for 0.-2. klasse. Man har udvidet til 5. klasse uden at bygge nye lokaler. Der er ingen faglokaler og eleverne er stuvet sammen på ingen plads. En klasse bliver undervist på klubbens loft, og en af bygningerne er så gammel, at det er helt horribelt, at der er klasseværelse der, siger Lene Thorsen.

Når hun sammenligner med andre landsbyer i kommunen, så undrer hun sig.

- Vi har ingen klasselokaler, der er ventileret og vi har en skole, der er lavet til noget helt andet. Hvis man kigger på en by som Alsønderup, hvor der er væsentligt færre end herude, så har de en skole med samtlige faglokaler, som samtidig står på listen med ønske om ventilation. I Nødebo er der hverken planer om ventilation eller udbyggelse. Som forælder virker det ikke til, vi bliver taget særlig seriøst, siger hun.

Dårlige forhold Lene Thorsen og lokalrådet mener langt fra, at forholdene i Nødebo afspejler byens størrelse eller indbyggernes skattebetaling. De savner både handling, når det kommer til de trafikale forhold, men særligt på idræts- og skoleområdet.

- Vi har ingen faciliteter, kommunens mindste hal, intet bibliotek, intet værksted, ingen musiklokaler, ingen organiserede indendørs idrætstilbud overhovedet, siger Lene Thorsen.

Lokalrådet kræver, at der påbegyndes byggeri af en hal, der både kan gøre glæde i forbindelse med skoleundervisning og idrætsliv.

Lene Thorsens frygt er, at de nuværende forhold vil få de lokale til at fravælge skolen.

- Det er vi bange for. Efter 2015, hvor vi fik reddet skolen, har der været kolossal opbakning, men det er udelukkende fordi, nu står vi fælles om det. Men det eksperiment har folk ikke lyst til at blive ved med. Vi har et lokalområde, der virkelig gerne vil skolen, men standarden bliver meget lavere end andre skoler. siger hun.

Vil skrives ind i planen

I første omgang er det Nødebo Lokalråds helt store ønske, at landsbyen får rettet en større politisk opmærksomhed mod sig. Det er der brug for, hvis man skal i mål med de konrete ønsker og en generel udvikling.

- Der skal laves en helhedsplan for idræt og skole, så vi ved, hvad vi kan gå efter, og der skal afsættes ressourcer til lokalplansarbejde og vedligehold af ejendomme. Vi kan ikke tvinge det ned i halsen på kommunen, men hvis ikke de vil skrive os ind i kommuneplanen, så er vi virkelig dårligt stillet. Vi kan ikke søge fonde eller noget, når kommunen ikke har tilkendegivet nogen former for interesse i udvikling i Nødebo, siger Lene Thorsen.