Landmand satser sin pension på at redde den lokale Dagli' Brugs

På en enkelt aften er der rejst 1,3 millioner til at købe Dagli’ Brugsen i Uvelse. Nu opfordres lokale til at investere deres indefrosne feriepenge i projektet.

- Det er måske det indskud, jeg skulle lave til min pension, som jeg så sætter i Brugsen i stedet. Det er så vigtigt, at vi har den Brugs. Så jeg tør godt tage den risiko, det er, at skyde pengene i, siger landmanden.

Michael Nielsen, som ejer landbruget Tilsbæk uden for Uvelse, tror så meget på Dagli' Brugsen i Uvelse, at han vil investere 500.000 kroner i butikken.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her