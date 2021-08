Lakserytteren gæster Hillerød

I de to timer vil Lakserytteren signere bøger, og der vil være mulighed for at forudbestille hans kommende smart book - en digitaliseret 'popupbog' - "Månebibliotekets forbandelse", der lanceres til efteråret. Bogen er efterfølger til "Griskernes Hemmelighed", der lå nr. 1 på børnebestseller-listen i hele 16 uger. Derudover vil der være mulighed for at deltage i en konkurrence om præmier, og Lakserytteren tegnet et par tegninger sammen med børnene.