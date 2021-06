Se billedserie "Jeres tid på Frederiksborg Gymnasium og HF har været særlig. Formaninger om forsamlingsforbud, forsigtighedsprincip, selvisolation og superviseret selvtestning har til tider overskygget skolearbejdet," sagde rektor Anders Krogsøe. Foto: Kenn Thomsen

Læs hele rektors tale til translokation i et særligt coronaår: - Jeg er stolt og stærkt optimistisk

"Det lykkedes!," sagde rektor Anders Krogsøe, Frederiksborg Gymnasium og HF

Hillerød - 26. juni 2021

Læs hele talen fra rektor Anders Krogsøe til de fire translokationer fredag på Frederiksborg Gymnasium og HF:

"Kære studenter. Jeres tid på Frederiksborg Gymnasium og HF har været særlig. Formaninger om forsamlingsforbud, forsigtighedsprincip, selvisolation og superviseret selvtestning har til tider overskygget skolearbejdet. Og i stedet for forelskede at danse morgensolen frem til galla eller grill Q, har I anstændigt måttet iklæde jer mundbind og spritte af, når blot I tænkte på at overskride en sød medstuderendes 2-meter grænse.

Så meget desto mere beundringsværdigt er det, at I i dag bærer det ikoniske symbol på klassisk dannelse, jeres rød/hvide studenterhuer. Det lykkedes! Hele Frederiksborg Gymnasium og HF ønsker jer varmt tillykke!

Er I lettede? Mærker I den der boblende, brusende fornemmelse af befrielse? En forventningsfuld glæde over snart at skulle trille af sted i jeres diskoteksdroscher pyntet med højtravende poesi a la "Ding, dong, så' der bong"? Hvis I har det sådan, forstår jeg det virkelig. I har arbejdet hårdt. Og jeg kender den tvivl, der på forskellige tidspunkter har naget hver enkelt af jer. En tvivl, som måske i en eller anden grad fortsat lever: Vil I? Kan I? Ja, skal I overhovedet?

Faktisk er det ikke kun jer selv, der har tvivlet. Også omgivelserne har sat og sætter spørgsmålstegn.

For det første: Er I som pandemiramt medlidenhedssøgende studenterkuld nu også viljestærke og målrettede nok i jeres kamp for dygtiggørelse og for samfundets ve og vel? Eller gælder det for jer, som vi lige hørte det i Andreas Odbjergs sang: Er I gået i sort? Sir' I livet er lort? Vil I i virkeligheden hellere sove i 1000 år?

For det andet: Har I med al den virtuelle undervisning virkelig opnået samme faglige formåen som "normale" studenter? Eller er I bare en uheldig årgang usikre unge, sat af i kampen om det gode liv?

Og for det tredje og sidste: Hvad gør I oven på et ungdomsliv, der naturstridigt har om ikke været helt på pause, så i hvert fald 'FG Live'-lacket betragteligt? Hvordan navigerer I bedst efter egne drømme i et ocean af forældrekrav, samfundskrav og jeres egen indlysende trang til bare at være unge?

Det kunne jeg forsøge at sige noget højstemt om. Men på grund af de så udsædvanlige omstændigheder føler jeg som jeres rektor mere trang til ganske enkelt at fortælle jer, hvorfor jeg i dag er både stolt over jer og stærkt optimistisk på jeres vegne. I forhold til jeres vilje. I forhold til jeres formåen. Og i forhold til jeres fremtid.

For nogle af jer gjorde hjemsendelsernes frirum det faktisk lettere at ville. For andre af jer er det faglige og det sociale så uløseligt sammenfiltret, at motivationen har været ramt. I nogle situationer ret hårdt ramt. Men alligevel har I ikke kastet håndklædet i ringen.

Fagligt set kan det være, at jeg overfortolker lidt. Men var det mon ikke ubevidst jeres store dedikation og viljestyrke, der lyste op i 3m's videoversion af Solhverv, som jo nærmest blev årets "slagsang". Både for mig og for alle jeres dygtige lærere, var bønnen til skolen i hvert fald klar: Gi'r du en time mer', vil jeg brug' den time på dig.

Socialt set er jeg til gengæld sikker. Utrætteligt har I mødt mig med nye corona-loyale forslag til, hvordan vi kunne fastholde FG-fællesskabet: zone-festival, strikkeklub, udendørs byttebiks, transmitteret have-Q, FG-Live shows og i slutspurten kondenserede fanekrav. Kun en del lod sig realisere, men vigtigst af alt: I forsøgte. Og I gjorde det igen og igen.

Derudover har I altså ikke sovet jer til studenterhuen. Tværtimod.

I har om nogen kysset dage og nætter farvel foran skærmen. Pligtskyldigt har I studeret alt fra gassers makroskopiske egenskaber til Shakespeares sanselige sonetter. Som Teams viste med så stor iver, at I ikke altid nåede ud af sengen først. Og ikke mindst har I eliteidrætselever som racere i garage disciplineret og på egen hånd holdt fanen højt og formen ved lige på vores grønne halgulv her i salen.

Også imellem timerne har I præsteret. Optrådt ansvarligt med en horisont, der rækker længere end jer selv. Med stor samfundsempati har I taget alle pålagte restriktioner til jer uden at kny. Med Helene i spidsen har I på fornemste vis banet vej for tiltrængt skolebyggeri i Vietnam. Og med bæredygtig omstilling som betydningsfuld dagsorden har I anført af Grøn Fløj været afgørende for, at skolen nu har opnået Grønt Flag.

Jo, fagligt og personligt. Gymnasietiden har bestemt også bragt jeres årgang steder hen, hvor det ukendte har presset sig på. Hvor I er blevet udfordrede. Og hvor I hver især har måttet flytte jer og (gen)finde jer selv. Og I viste, at I kan! Ja, faktisk på så forbandet ansvarlig en måde, at det næsten virkede en smule befriende, da I for nylig snød mig lidt med en ølstafet.

På grund af jeres ukuelige vilje. På grund af jeres faglighed og jeres ansvarlige samfundssind er jeg slet ikke i tvivl: Selvfølgelig skal I nu med selvsikker glæde kaste jer frit ud i det spændende liv, der venter.

Jeg er med på, at fremtiden uden for Frederiksborgs trygge rødstensrammer kan virke farlig. Skræmmende nok, William og Valdemar, hjælper rektors telefonnummer allerede fra i morgen ikke længere, hvis man standses af politiet med favnen fuld af fladskærme. Men som I har læst om det i blandt andet dansk- og religionstimerne er denne til tider angstprovokerende usikkerhed ikke pandemi-betinget, men et almenmenneskeligt, eksistentielt vilkår. Der gives helt simpelt ikke endegyldige svar på, hvilken livsbane, I bedst vælger, hvem I skal følges med, og nok så vigtigt, hvad I skal turde at vælge fra.

Det betyder heldigvis ikke, at I nu er alene. Som de varme og stolte smil her i salen minder om, omsluttes I af fantastiske familier og venner, der alle står klar med støtte og råd. Og sørg så endelig for at drage nytte af den dyrt købte Corona-erfaring, I trods alt har fået: Jorden drejer faktisk fortsat rundt. Også selv om hele oceanet af familiekrav, samfundskrav og jeres egne forventninger ikke opfyldes til fulde. Og i det mindste ikke alle med det samme.

Kære studenter. I både vil og kan. Derfor skal I roligt slå jeres FG-prægede vinger ud. Vær dristige på den lange bane. Og vær glade, men ikke dumdristige på den korte. Ja, både i bearbejdningen af de større livsbump, I uundgåeligt vil støde på, og som en fornuftens stemme, når I senere i dag overvejer at supplere øl nummer to med en tredje, kan I passende påtænke samme Andreas Odbjerg-pointe: I morgen er der også en dag!

Hjerteligt tillykke!"

