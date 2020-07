Lærling løftede bil med biltyve i

En særdeles kvik lærling fra tømrer- og snedkerfirmaet Børge Nielsen A/S i Hillerød satte fredag en effektiv stoppe for to biltyve. Med en gravemaskine løftede han forenden på den bil, de havde stjålet, og det skete mens de sad i bilen. Optrinnet fandt sted fredag formiddag på parkeringspladsen hos Rema1000 på Sophienborg Allé i Hillerød. Situationen udviklede sig også efterfølgende meget dramatisk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Kort forinden havde de to biltyve overhalet lærlingen på Tulstrupvej, hvor de også kørte over for rødt lys. Det fik lærlingen til at studse en ekstra gang, og han genkendte bilen, som dagen forinden var blevet stjålet fra firmaets underentreprenør, der udfører et stykke arbejde på Hillerødsholmskolen i Hillerød.

Med 30 kilometer i timen optog lærlingen herefter forfølgelsen af de to biltyve, og det ledte lidt længere fremme til parkeringspladsen hos Rema 1000.

- Her finder han bilen og ringer hjem til os i firmaet for at fortælle, hvad der foregår. De to biltyve er inde i Rema1000, og imens kører han så gravemaskinen hen til forenden af bilen, fordi han ved, at den er forhjulstrukket. Han er altså både frisk og kvik, fortæller Jesper Følbæk Nielsen, der sammen med sine brødre er indehaver af Børge Nielsen A/S.

- Men så kommer biltyvene ud af Rema1000 og sætter sig ind i bilen. Men før de kan nå at køre, så løfter han forenden på bilen, og så holder de der, og han sidder på gravemaskinen. Man kan godt forestille sig, hvordan det har set ud, siger Jesper Følbæk Nielsen, der fortæller historien på vegne af lærlingen, som stadig er noget rystet over oplevelsen, for den tager også en dramatisk drejning.

- Så stiger de to ud af bilen og kommer efter ham med både bat og jernrør. Vores lærling er dog ikke tabt bag af en vogn. Han tager nøglerne fra gravemaskinen og løber med tyvene i hælene ind i Rema og råber på hjælp. Så nu er tyvene blevet filmet af overvågningskameraet, og politiet har genkendt den ene af dem, fortæller Jesper Følbæk Nielsen.

Det bekræfter vagtchef hos Nordsjællands Politi, Palle Jørgensen.

- Vi ved, hvem den ene er, og det er kun et spørgsmål om tid, før han bliver anholdt, siger Palle Jørgensen.

Dagens mand i skysovs er lærlingen, der både har høstet anerkendelse og gavekort fra sin arbejdsplads for sin hurtige og snarrådige reaktion.