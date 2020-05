Se billedserie Caroline Outrup Jarde var en af de glade elever i 2.v, der fik besøg. Foto: Martin Vetter

Lærere besøgte elever derhjemme: Det burde man gøre hvert år

Hverdagen har efterhånden ramt de mange skole- og gymnasie-elever, der i snart to måneder har modtaget undervisning hjemmefra gennem skærmen.

To lærere på Frederiksborg Gymnasium valgte derfor for nylig at overraske deres elever i 2.v, så der skete noget nyt, og samtidig lærte de deres klasse bedre at kende.

Martin Vetter og Svend Erik Nielsen, kaldet Bio-Svend, tankede en morgen bilen op med kaffe, satte sig så langt fra hinanden som muligt og spurgte eleverne, om de måtte besøge dem.

- Tre minutter efter vi havde sendt mailen, svarede de første fem elever. De var ellevilde, forklarer Svend Erik Nielsen, der som hans kælenavn afslører underviser i biologi.

Køreturen gav både eleverne mulighed for at stille spørgsmål til eksamener og årsprøver, der bliver noget anderledes i år, og så gav det for første gang de to teamlærere mulighed for at se, hvor eleverne bor.

- Det var enormt interessant, især at se hvor stor forskel der er på elevernes arbejdsforhold. Nogle bor på gårde, hvor der er så meget plads, at man nærmest ikke fatter det. De havde et helt hus for dem selv. Andre bor i en treværelses lejlighed med mor, far og lillesøster - måske endda på samme værelse. Så kan jeg godt forstå, det kan være svært at koncentrere sig, siger Svend Erik Nielsen.

Det var slående for biologilæreren, at nogle elever var så pressede over at gå i skole hjemmefra. Han kunne i forvejen gætte sig til, at skoen trykkede, fordi der er afleveringer, de ikke har fået.

Han har nu forhørt sig, om enkelte elever kan komme over på skolen og arbejde.

Eleverne fik chancen for at tale med lærerne om både det faglige, det sociale og også om deres arbejdsrytme. Den bestod for flere af drengenes vedkommende i, at vækkeuret ringede to minutter i skolestart, og de så rullede hen foran skærmen.

På rundturen, der gik over Hundested, Frederiksværk og Slangerup, var både de morgenfriske og morgentrætte gymnasieelever dog begejstrede for at få besøg ifølge Svend Erik Nielsen.

- Sjældent har jeg set så mange glade elever. De var glade for at se os. Det var en god oplevelse. Vi var ikke inde nogle steder, men bare det at besøge dem og snakke med dem gjorde, at vi har lært vores elever at kende på en helt anden måde, forklarer han.

Og det at møde eleverne på deres egen hjemmebane og tale med den på to- eller tremandshånd overvejer Martin Vetter og Svend Erik Nielsen at gentage.

- Da vi kom hjem efter den tur, talte vi om, at det burde man egentlig gøre, når man starter med en ny 1.g-klasse. Vi kunne godt finde på at gøre det, hvis vi får en klasse sammen en anden gang, siger han.

Særligt for de elever, der bor langt væk fra gymnasiet i Hillerød, var de to lærere interesserede i at høre, om de fik set andre klassekammerater.

Mens en pigegruppe har startet en løbekonkurrence og en anden ses mere stille og roligt, så havde drengene ikke været meget sammen. De havde dog netop planlagt en fisketur.

- Det betyder noget for dem, at de ser hinanden og snakker sammen. At hele den sociale side også er med. Det er fint nok, vi har virtuelle morgensamlinger og synger en sang, men det er også lidt vigtigt at se hinanden, siger Svend Erik Nielsen.