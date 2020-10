Se billedserie Elever og lærere på Frederiksborg Gymnasium bærer for tiden mundbind i alle fællesrum og kantine. Foto: Kenn Thomsen

Lærer at smile med øjnene: Elever skal bære mundbind

Hillerød - 10. oktober 2020 kl. 07:03 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

To gymnasielærere dyster i ølstafet, og fem drenge kæmper hårdt for at komme op af det mudrede vand i en lergrav.

På Frederiksborg Gymnasium og HF gør eleverne meget for ikke at lade sig trykke af coronarestriktioner og mundbindskrav, og onsdag sendte de live på facebook deres udgave af det populære underholdningsprogram Versus.

På forhånd havde de optaget en række konkurrencer, som man kunne gætte med på. Indsatsen for at skabe stemning og socialt liv trods omstændighederne blev der sat pris på. 930 personer så med.

- Det var en kæmpe succes, siger elevrådsformand William Viksø-Nielsen fra 3.i.

- Og det har været sjovt at lave, så det giver også blod på tanden i forhold til at fortsætte, siger han.

Krav om mundbind

Fester og forsamlinger er for tiden forbudt, og derfor er den daglige gang på Gymnasiet ikke som den plejer. Rektor Anders Krogsøe betegner det som en stor dyne, der er lagt henover dem alle.

Morgensamling er delt op i ni, alle sociale aktiviteter er aflyst, og som den mest synlige konsekvens af ønsket om at begrænse coronasmitte har eleverne den seneste halvanden uge skullet iføre sig mundbind i alle frikvarterer.

- Det er bøvlet, irriterende og fremmedgørende, men eleverne har taget enormt loyalt imod kravet. De kan godt se rationalet, og jeg er glad for at mærke, hvor meget skoleliv betyder, siger rektor Anders Krogsøe.

Hvis alternativet er at risikere at blive sendt hjem til fjernundervisning, som William Viksø-Nielsen prøvede det i foråret, så er mundbind ikke så slemt, mener han.

- Det er træls, at man ikke kan se sine venners reaktion på gangen, men det er ikke værre, end det er. Jeg vil hellere have mundbind på end være hjemme i ensomhed og stirre ind i en skærm. Det er frygtscenariet, for det var hårdt psykisk, forklarer han.

Ikke fået hele oplevelsen

I gymnasiets gange og foyer strømmer eleverne ud, da dagens første lektion er overstået. Med sorte, blomstrede, spættede eller de klassiske kirurgiske blå mundbind, der dækker for det halve af ansigtet.

Blandt eleverne, der først møder ind nu, er der flere, der hurtigt haster gennem fællesarealerne uden maske på.

Tre piger fra 1.g bruger spritdispenserne på vej ind og er enige om, at kravet om mundbind er til at leve med.

- Det er fint nok. Skolen giver dem ud, det er fedt, og vi er alle med på det, siger Ida-Marie Bauengaard.

Men ingen af dem føler, at gymnasieoplevelsen indtil nu helt kan leve op til, hvad de havde forventet og håbet på.

- Vi har ikke fået hele oplevelsen, siger Freja Falk Wendt.

Festerne mangler. Og også bare det at se festsalen blive fyldt, siger Karoline Korsholm.

Ikke udsat, men aflyst

Studieture er også blandt ofrene for coronarestriktionerne, men Frederiksborg Gymnasium og HF nåede at have klasser af sted i starten af skoleåret.

Selv om der er håb for, at der igen bliver åbnet mere op, når smitten aftager, så er rektor Anders Krogsøe i en situation, hvor ting snarere bliver aflyst end udsat.

- Det er svært med overbevisning i stemmen at sige, at det udskyder vi, siger han.

Skolen vil evaluere forsøget med tvungen mundbind i efterårsferien, men rektoren håber ikke, at det bliver nødvendigt at gøre det permanent. Han noterer sig, at smitteniveauet i Hillerød trods alt er nedadgående. Men coronadynen bliver nok ikke løftet helt af i den nære fremtid.