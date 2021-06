Lær at spille bordtennis i sommerferien

"Har du lyst til at bruge tre dage af din sommerferie på at lære at spille bordtennis og nye bekendtskaber at kende? Du lærer bordtennis at kende og de små fif, der måske gør, at du er klassens bordtennismester, når skoleåret starter. En blanding af læring, sjov og hyggeligt samvær," lyder det fra den lokale bordtennisklub i invitationen til bordtennisskolen.