Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen faldt ind i mængden, da hun tirsdag morgen havde taget refleksvesten på og var hoppet i gravkoen for at tage første spadestik. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Længe ventet fibernet rulles ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Længe ventet fibernet rulles ud

Hillerød - 03. september 2019 kl. 16:39 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fortorvet er der sat orange opspærring op, en enkelt flise er taget op og ved siden af står en gravko klar til, at det første spadestik skal tages til etableringen af det første fibernet i Hillerød. En kaffevogn er rullet frem og en duft af espresso spreder sig på Ved Skovgærdet, hvor dagens fejring finder sted.

Selvom regnen siler ned, er humøret højt og blandt de fremmødte er blandt andre borgmester Kirsten Jensen (S) og ansatte fra TDC og Entreprenørfirmaet Nordkysten. De to virksomheder er gået sammen om selskabet Fiberkysten, der skal rulle fibernet ud på flere dele af Sjælland, og tirsdag kom turen til Hillerød.

Og det har været længe ventet, fortalte Kirsten Jensen, der stod for at tage det første spadestik og som i dagens anledning var iklædt en gul refleksvest.

TDC's leder af fiberudrulning, Henrik Leu Christiansen, var den første til at byde velkommen.

- Vi vil gerne takke kommunen, og vi håber, at vi får et godt samarbejde. Vi kommer nok til at fylde lidt i byen, sagde han.

Men det var Kirsten Jensen bestemt ikke bekymret for.

- Der er mange, der har efterspurgt det, så vi tilgiver jer på stedet for at fylde i billedet. Fibernettet falder på et tørt sted. Der har i lang tid været efterspørgsel på et hurtigere internet, så det er en god nyhed for borgerne i Hillerød, sagde borgmesteren.

Fibernettet trækkes gennem lyslederkabler, hvilket er langt hurtigere end det almindelige bredbånd, der transporterer data gennem kobberkabler.

Fibernettet i området mellem Slotshaven og hospitalet er det første af slagsen i Hillerød. Men både borgere, virksomheder og politikere har længe råbt op om behovet for hurtigere internet.

Annette Rieva (V), der længe har kæmpet for at få fibernettet til byen, overværede også dagens fejring.

- Selvom det ikke er kommunen, der etablerer fibernettet, har det længe været en af mine mærkesager at forbedre den digitale infrastruktur, og derfor er jeg virkelig glad for, at der er blevet taget hul på projektet. Det, vi har gjort, er blandt andet, at vi har sikret, at der bliver lagt tomrør, når der bygges i Hillerød, hvilket gør, at det bliver nemmere at etablere fibernettet på sigt, og så arbejder vi på at lave en fane på Hillerød Kommunes hjemmeside, hvor borgerne kan søge vejledning til, hvad de kan gøre for at få fibernet, der hvor de bor, siger Annette Rieva.

Efter talerne tændte Kirsten Jensen for gravkoen med assistance fra nogle af de ansatte, der i den kommende tid graver fibernettet ned i området, og med en sjælden sikkerhed hejste borgmesteren gravkoens skovl ned i den sandede jord.

- Det tager nok lidt længere tid, hvis jeg skal gøre det, sagde Kirsten Jensen, da hun trådte ud af gravkoen igen og gav sig til at prøve en overdimensioneret boremaskine, der skal trække kablerne under jorden, mens de fremmødte så til.

I første omgang tilbyder TDC fibernettet til 1.000 hustande og virksomheder, der har mulighed for at tilslutte sig nettet uden at betale de 10.000 til 15.000 kroner, som det normalt koster at koble sig til fibernettet. Indtil videre har to tredjedele takket ja, og selve gravearbejdet i området omkring hospitalet kommer til at tage i omegnen af ti uger.