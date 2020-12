Undersøgelsen »Covid-19 mapping« skal give et svar på, hvor coronasmitten især sker. Foto: Allan Nørregaard

Lægerne vil vide, hvor du har været

Forskergruppe på Nordsjællands Hospital efterlyser flere svar på en omfattende spørgeskemaundersøgelse om smittespredning.

Hillerød - 28. december 2020 kl. 06:11 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Har du tjekket din eboks for nylig? Hvis ikke, skal du måske gøre det. Det kan være, du er en af de 225.000 borgere i Regions Hovedstaden, der har fået brev fra en forskergruppe på Nordsjællands Hospital, som lige nu sidder og venter på dit svar. De vil nemlig gerne finde ud af, hvor corona især smitter, og det kræver rigtig mange svar på en undersøgelse, der er sendt ud fra mandag den 14. december og cirka ti dage frem.

I undersøgelsen, som hedder »Covid-19 mapping«, bliver 25.000 borgere smittet med covid-19 bedt om at svare på spørgsmål om deres adfærd i ugerne op til, de blev smittet. Samtidig bliver 100.000 borgere, der blev testet negative og 100.000 personer, der slet ikke er testet, spurgt om det samme, og dermed vil man kunne sige mere om, hvor i samfundet corona smitter - i supermarkedet, i fitnessecenteret, til koncert, på arbejde, i offentlig transport eller helt andre steder.

Forskerne har fået svar fra 50.000 deltagere, men har brug for mange flere svar.

- Vi er rigtig glade for de mange svar, men vi vil gerne have flere til at gå ind og besvare, for jo flere, der svarer på spørgsmålene, jo mere viden får vi om, hvordan coronavirus smitter. Og det er en vigtig viden at få, for hvis vi ikke ved det, kan vi ikke begrænse smittespredningen ordentligt, fortæller Maria Lendorf, som er kræftlæge på Nordsjællands Hospital, og en del af den otte mand store forskergruppe, der står bag undersøgelsen.

Hun møder ofte patienter i risikogruppen, der er urolige over pandemien og spørger til, hvordan de bedst kan sikre sig mod smitten.

- Det vi ved lige nu er, at virus er luftbåren og smitter ved kontakt med andre mennesker. Hvis man rører samme håndtag, som en syg har rørt ved, kan man blive smittet. Men derudover ved vi ikke så meget om, hvad det er for aktiviteter der gør, at vi bliver smittet, siger hun og fortsætter:

- Vores håb er, at vi kan bruge resultatet af denne undersøgelse til at minimere risikoen for, at man bliver smittet med coronavirus. Men også til at lave nogle målrettede restriktioner, som vil begrænse smitten mest effektivt og påvirke den enkelte borgers hverdag mest muligt, siger hun.

Hvad lavede du? I spørgeskemaet bliver man spurgt ind til, hvad man lavede i 14 dage op til man blev konstateret smittet. For hver covid-smittet deltager er desuden udvalgt deltagere, der ikke er smittede, og de skal svare på, hvad de lavede i samme periode.

- Man bliver eksempelvis spurgt om, hvad man lavede 14 dage op til 1. november. Så har vi et håb om, at man kan slå op i sin kalender og tænke tilbage på, om man var til store arrangementer med mange mennesker, til fitness eller et sportsarrangement eller andet. Man bliver blandt andet også spurgt, om man har været sammen med en, der testede positiv, og hvordan kontakten var. Er det en, man bor i husstand med, har kørt i bil med - eller en, du arbejder sammen med, siger hun.

Oplysninger om borgernes adfærd vil forskerne samkøre med data fra Danmarks Statistik. De vil se på en lang række socioøkonomiske faktorer som alder, køn, boligforhold, størrelse på husstand, uddannelsesniveau, oprindelsesland og andre sygdomme, og dermed vil man også blive klogere på, om der er parametre, der leder til et alvorligt sygdomsforløb.

Fremtidige epidemier Forskergruppens appel til borgerne om at få besvaret undersøgelsen, kommer samtidig med, at den første vaccine mod covid-19 nu rulles ud over hele Europa. Men der er stadig brug for svar på, hvordan danskerne er blevet smittet.

- Det er fantastisk, at vi har vaccinen. Men det tager jo mange måneder, før alle er vaccineret. Og hvis vi hurtigt kan få resultater ud af vores undersøgelse med viden om, hvor virus smitter i samfundet, kan det måske bruges til en vejledning til, hvordan vi kan lukke samfundet op mest hensigtsmæssigt, siger Maria Lendorf og fortsætter:

- Vi vil også ved fremtidige epidemier eller pandemier bedre kunne gardere os, fordi vi ved, hvor det er, sådan en virus smitter i samfundet.

Maria Lendorf forventer, at kunne komme med en konklusion på undersøgelsen omkring påske, også hvis forskerne ikke får flere svar.

- Vi kan sagtens få en god undersøgelse ud af det, vi har, men vi vil jo gerne gøre det så godt som muligt. Det er derfor vi appellerer til, at man gå ind i eboks og svarer på spørgeskemaet, siger hun.