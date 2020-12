Læge åbner ny 'MindBody Medicine'-klinik

"Muligheden bød sig, og jeg vidste straks, at det var det rette for mig. Jeg bor på landet i Tisvildeleje og glæder mig til at komme mere ind til byen. Desuden ligger Hillerød meget centralt i forhold til oplandet, og jeg glæder mig meget til at være lige over for Frederiksborg Slot og til at besøge det kommende Hillerød foodmarket," fortæller Ida Kisku, som også er glad for sine nye kolleger i klinikfællesskabet.