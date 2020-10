Ladies Mud Race støtter fodbolden i en coronatid

Trods den manglende samlede fortjeneste ved arrangementet, så har Firmaidræt Hillerød besluttet at donere 5.000 kroner til Hillerød Fodbolds Venner som et plaster på såret.

Firmaidræt Hillerøds formand og løbsleder Peder Bisgaard overrakte i pausen til weekendens divisionskamp en check på 5.000 kroner til Hillerød Fodbolds Venners formand Peter Hansen som en tak for et godt samarbejde gennem årene og til igen i fællesskab at arrangere Ladies Mud Race til næste år.

"Selvom firmaidrætten ikke er kendt for det store ungdomsarbejde, så er vi fuldt ud vidende om, hvor vigtigt det er, at ungdomsarbejdet har midler til andet end at spille fodbold. Vi håber derfor, at vi med vores beskedne bidrag kan gøre det til en lidt sjovere dag for de unge spillere i denne svære COVID-19-tid," udtaler Peder Bisgaard i en pressemeddelelse.