Street-Lab har brugere fra store dele af Nordsjælland samt København, og unge mennesker helt ned til 12-års alderen kommer her for at dyrke gadeidræt. Foto: Kenn Thomsen

Laboratorium for gadeidræt lever stadig på lånt tid

Frikirken Hillerød er glad for at kunne låne kirkens lokaler på Milnersvej 46 ud til Street-Lab, og som tidligere beskrevet, har Frikirken forlænget aftalen, så Street-Lab gratis kan være i lokalerne frem til 1. september.

- Vi vil gerne prøve at få det til at lande, så Street-Lab kan fortsætte efterfølgende, siger kirkens præst, Martin Lorenzen.

Street-Lab, der er et laboratorium for gadeidræt med blandt andet skateramper, gadefodbold, boksning, dans og undervisningslokaler, åbnede i marts sidste år som en forløber for en kommende multipark. Street-Lab er siden blevet en stor succes, hvor unge mennesker helt ned til 12-års alderen kommer fra store dele af Nordsjælland samt København for at dyrke gadeidræt.