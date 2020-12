LIGE NU: Køer overalt i Slotsarkaderne

Allerede mens statsminister Mette Frederiksens pressemøde stadig var i gang, flokkedes kunderne i Slotsarkaderne i Hillerød.

Her opstod der hurtigt køer foran alle butikkerne - lige bortset fra Bilka, der får lov at fortsætte med at holde åben, selv om Danmark nu lukkes fuldstændig ned igen, startende med storcentrene allerede fra torsdag morgen.