Mette Thiesen (NB) og Elisabeth Stieper Tofte (LA) i løbet af valgkampen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: LA ude: Det ligger ikke til mig at lave hadpolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA ude: Det ligger ikke til mig at lave hadpolitik

Hillerød - 22. november 2017 kl. 11:13 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagen derpå er Liberal Alliances spidskandidat i Hillerød fattet men naturligvis skuffet over, at partiet nu står uden for indflydelse i byrådet. To pladser er nu konverteret til et rungende nul.

- Der skal lige gå lidt tid, men man kan altid tænke på, hvorfor gjorde jeg ikke dit og dat. Hvor skrev jeg ikke lige det ekstra læserbrev, men siden sommerferien har jeg ikke tænkt på andet det her, siger spidskandidat Elisabeth Stieper Tofte til Frederiksborg Amts Avis.

Partiet fik et mandat ved valget i 2013, som gik til Jonathan Nielsen. Han fik kort efter tilslutning fra Marco Øehlenschläger, der forlod Venstre. Ved dette valg er begge profiler dog væk, og den nye spidskandidat har dermed haft ryggen mod muren for at sikre sig vælgeropbakningen. Med 2,6 procent af stemmerne er det ikke lykkedes tilstrækkeligt.

- Da vi startede, sagde vi, at det ville blive et spændende valg med tre nye partier. Så kom meningsmålingen, der spåede os fem procent, og så fik vi fornyet energi. Jeg er dog glad for, at det var Klaus Markussen, der fik mandatet, så det stadig er gået til et borgerligt parti, siger Elisabeth Stieper Tofte.

Den kommende tid skal bruges til at evaluere forløbet og hendes egen rolle i det. Hun mener, at hendes profil er knap så stærk som Jonathan Nielsens, og derudover har Mette Thiesen i Nye Borgerlige sandsynligvis trukket nogle stemmer fra partiet. Alligevel fortryder hun ikke forløbet.

- Det ligger ikke til mig at lave hadpolitik, siger Elisabeth Stieper Tofte til Frederiksborg Amts Avis.