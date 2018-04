Kvindeløb i mørke aflyst

Firmaidrætten skulle torsdag aften have haft premiere på et »natløb for kvinder« - Ladies Mud Race Dark Edition, men det er ikke lykkedes at få nok tilmeldinger til løbet, som er aflyst, skriver formand for Firmaidræt Hillerød, Peder Bisgaard i en mail til redaktionen.

- Udfordringen med for kort tilmeldingsfrist, afvikling før en St. Bededagsferie med konfirmationer og et sent starttidspunkt på grund af sommertid har uden tvivl bevirket, at tilslutningen ikke helt har fulgt den store interesse blandt kvinderne for et sådan løb, siger formanden, som dog ikke giver op: