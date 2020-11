Kvindelig butikstyv snuppet af vagt

Den kvindelige butikstyv havde forsøgt at stjæle en herrejakke samt to herrebluser i butikken Kaufmann til en samlet værdi af 3000 kroner.

Da butikstyven opgav et navn og et CPR-nummer, der ikke harmonerede, blev politiet anmodet om at komme til stedet, så kvindens identitet kunne fastslås.