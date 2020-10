En 46-årig kvinde fra Hillerød blev anholdt, da hun var igang med at stjæle tasker og designervarer.

Kvinde var i gang med at begå indbrud: Beboer lavede civil anholdelse

En 48-årig mandlig beboer på Skansevej opdagede tirsdag aften kort før klokken 23 en kvinde, som var brudt ind i et anneks på hans grund. Hun havde stjålet et større antal genstande, herunder designerpynt, en højttaler, tasker og en tablet. Manden konfronterede kvinden med indbruddet og fik tilbageholdt hende, da hun prøvede at flygte fra stedet.