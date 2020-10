Kvinde snød postbud og stjal hans bil

Onsdag eftermiddag kort før klokken 13 udspillede der sig lidt af et drama foran Føtex på Slangerupgade.

Et mandligt pakkepostbud fra PostNord havde netop hentet pakker i butikken og fyldt dem i postbilen. Da han ville køre fra stedet, kom en kvinde over til ham og fortalte, at han havde tabt en pakke inde i forretningen. Manden gik tilbage for at hente den tabte pakke, og i det samme sprang kvinden ind på forsædet af bilen, startede den og kørte væk i høj fart.

Det hele blev overværet af et kvindeligt vidne, der nåede at råbe »Jeg tror, din bil er ved at blive stjålet« til manden, inden bilen forsvandt.

Det kom frem i retten i Hillerød torsdag eftermiddag, hvor en 46-årig kvinde fra Hillerød blev fremstillet i sagen, sigtet for tyveriet af postbilen.