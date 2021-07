Kvinde slog barn og forsøgte at sparke betjent

Fredag aften klokken 22.25 fik politiet en anmeldelse fra et vidne, der havde set en kvinde give et barn lussinger på Skansebakken. Politiet kørte til stedet, hvor de traf en 50-årig kvinde fra Hillerød med et spædbarn. Da politiet ville anholde kvinden, begyndte hun at sparke ud efter betjentene. Det lykkedes at anholde hende, og hun blev sigtet for vold mod spædbarn samt forsøg på vold mod polititjenestemand. Spædbarnet blev kørt til kontrol på hospitalet, men der var umiddelbart ikke sket skade. Kvinden vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Nordsjællands Politi.