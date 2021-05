Kvinde gik amok, efter hun blev bortvist fra Burger King i Hillerød. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Kvinde slog Burger King-ansat og spyttede på betjente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde slog Burger King-ansat og spyttede på betjente

En 33-årig kvinde skal 60 dage i fængsel for vold og trusler mod politibetjente

Hillerød - 08. maj 2021 kl. 05:29 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Da en 33-årig kvinde og hendes mor blev bedt om forlade Burger King på Sigrunsvej i Hillerød den 6. juni sidste år, endte det med, at den 33-årige både slog en ekspedient og gik amok på to politibetjente bagefter.

Det kom frem, da sagen forleden var for Retten i Hillerød.

Slog ansat på hånden Kvinden var ikke mødt op i retten, men blev dømt, efter at videoovervågningen fra Burger King viste, at hun slog den ansatte i Burger King på hånden, da hun pegede mod udgangsdøren og bad den 33-årige kvinde og hendes mor om at gå. Hvad årsagen til bortvisningen var, fremgår ikke af dombogen.

Retten fandt desuden på baggrund af vidnesudsagn, videoovervågning og fotos af skader, at den 33-årige bagefter både slog ud efter en kvindelig betjent og bed en mandlig betjent i armen, så han fik et blåt mærke. Desuden både rev og nev hun begge betjente.

Spyttede på betjente Da hun efterfølgende blev transporteret i en politibil til politistationen i Helsingør, forsøgte hun at spytte på betjentene, og da de holdt et stykke tøj op foran hendes ansigt, forsøgte hun i stedet at nikke den mandlige betjent en skalle.

Under kørslen kom hun desuden med udsagn som "bare vent, til jeg ser dig alene, så tæver jeg dig', 'jeg arbejder på, at du skal dø', 'dit svin, jeg tæsker dig' og lignende til betjentene.

Kvinden blev desuden dømt for i juni 2019 at have kørt mindst 86 km/t på en strækning i Ølstykke, hvor man højst må køre 50 km/t.

Den 33-årige kvinde, som ikke tidligere er straffet, endte med at få en dom på 60 dages fængsel.

relaterede artikler

17-årig pige lever skjult fra familie efter vold og trusler 06. maj 2021 kl. 05:20

Litauer stjal kostbar computer på hospitalet 05. maj 2021 kl. 18:25