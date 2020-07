Kvinde skræmte tre tyve væk

Torsdag eftermiddag klokken 13 blev en lejlighed på Centervænget udsat for indbrudsforsøg, hvor tre mænd forsøgte at lirke lejlighedsdøren op. Hvad tyvene ikke vidste, var dog, at kvinden, som bor i lejligheden, var hjemme. De tre mænd fik dog formentlig snerten af, at de ikke var alene, da de pludselig løb fra stedet.