Kvinde sigtet for spritkørsel

Søndag aften klokken 18.35 blev en 58-årig kvinde fra Charlottenlund standset af Nordsjællands Politi, da hun kom kørende ad Isterødvejen. Da kvinden viste tegn på at være alkoholpåvirket, blev hun bedt om at puste i et alkometer, og da dette viste mere end den tilladte 0,5 promille, blev kvinden sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet, hvor hun fik taget en blodprøve, som skal fastlægge hendes nøjagtige promille.