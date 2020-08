Kvinde kørte med spiritus i blodet

Natten til lørdag klokken 00.10 blev en 45-årig kvinde fra Hillerød standset på Isterødvejen af en patruljevogn fra Nordsjællands Politi. Kvinden blev bedt om at puste i alkometeret, der konstaterede, at hun havde en promille over det tilladte. Derfor blev hun anholdt og bragt til Nordsjællands Hospital, hvor hun fik taget en blodprøve, inden hun igen blev løsladt.