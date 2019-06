Kvinde fængslet efter hospitals-brand

En 57-årig kvinde, der selv er psykiatrisk patient, blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage i surrogat. Det skete ved et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, hvor kvinden på grund af sit mentale helbred blev fremstillet in absentia. Den 57-årige kvinde er sigtet for at have sat ild til sit sengetøj på den stue, hvor den 57-årige kvinde var indlagt, hvilket tirsdag eftermiddag forårsagede en brand på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Anklagemyndigheden fremførte i retten, at den kvindelige patient efter branden spontant havde udtalt til politiet, at hun erkendte at have forårsaget branden ved at have sat ild til sit sengetøj med en lighter, som hun havde fået af en ukendte person. Ildspåsættelsen skyldtes ifølge kvindens spontane forklaring, at personalet ville give hende en sprøjte med et for hende ukendt præparat, og derfor ville hun brænde sig selv inde på værelset, ligesom hun havde forsøgt at låse døren til værelset, hvilket ikke var lykkedes.