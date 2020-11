Kvinde drak to flasker vin inden kørsel

En 26-årig kvinde blev sidste fredag idømt en betinget fængselsstraf for at have kørt bil i stærkt beruset tilstand.

I Retten i Hillerød erkendte hun, at hun i december sidste år satte sig bag rattet og kørte ad Kannikegade i Hillerød efter at have drukket to flasker vin. Hendes promille målte 2,35.