Kvinde bad mand om at holde afstand: Blev spyttet i hovedet

En 29-årig kvindelig togpassager blev tirsdag formiddag spyttet i hovedet af en mandlig passager. Det skete i toget fra Hillerød mod Helsingør, Hun havde bedt ham om at rykke lidt væk fra hende af hensyn til smitterisiko, og den anmodning valgte manden at besvare med en spytklat. Efterfølgende steg han hastigt af toget.

En patrulje kørte til stedet for at finde ham, og i mellemtiden indløb der en ny anmeldelse om, at han befandt sig på Hillerød Station, men her lykkedes det altså ikke at finde manden.