Kvinde arbejdede ulovligt for kommunen: Så stor er bøden

Hillerød - 14. juni 2021 kl. 05:42 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune har fået en bøde på 40.000 kroner for brug af ulovlig arbejdskraft. For i perioden 16. juli 2018 til 15. november 2019 har kommunen periodemæssigt haft en rengøringsmedarbejder ansat, der ikke havde en gyldig arbejdstilladelse.

Der er tale om en kvindelig tilkaldevikar, der er tredjelandsstatsborger, og som ved ansættelsen kun havde arbejdstilladelse til at udføre arbejde i to bestemte virksomheder - og Hillerød Kommune var ikke en af dem, fremgår det af en orientering til Økonomiudvalgets næste møde. Men det blev ikke opdaget ved ansættelsen i 2018. Her blev kvindens opholds-og arbejdstilladelser nemlig ikke kontrollet, ifølge orientereringen, fordi det ikke var en del af ansættelsesproceduren på det tidspunkt.

Enestående tilfælde Men det passer ikke, oplyser Ulrik Spanager, der er personalechef i Hillerød Kommune.

- Det var praksis. Men i lige præcis denne her sag har man ikke været opmærksom på, at kvinden havde en arbejdstilladelse, hvor hun kun måtte arbejde for to bestemte navngivne virksomheder, og det har man i lige præcis denne her enkelte sag simpelthen ikke fået tjekket rigtigt, siger Ulrik Spanager, og oplyser, at kommunen i forlængelse af sagen har gennemført en undersøgelse af samtlige ansættelsesforhold for medarbejdere, der ikke der ikke har dansk statsborgerskab.

- Vi har på baggrund af denne her sag spurgt rengøringsafdelingen, om der kunne være andre, hvor de manglede at se arbejdstilladelser, og det har vi fået lovning på, at det er der ikke, siger personalechefen, som også har haft fat i kommunens øvrige afdelinger.

- Vi har allerede indskærpet for resten af organisationen, hvad det er for nogle regler, der gælder, og hvorfor det er vigtigt at se arbejdstilladelser hver gang, siger Ulrik Spanager.

Nedsat bøde I første omgang lød bøden på 170.000 kroner, men Hillerød Kommune valgte at gøre indsigelser i forhold til bødens størrelse, og politiet valgte i april at på baggrund af indsigelserne at nedsætte bøden til 40.000 kroner.

- Ifølge det regelsæt, der findes på området, så er det normalt, at man ved overtrædelse af reglerne får en bøde på 10.000 per måned, man har haft vedkommende ansat, og i det her tilfælde, så havde politiet over for os gjort indsigelse på, at vi havde haft vedkommende ansat i 17 måneder. Men reelt har vi kun haft vedkommende ansat i fire måneder henover en periode på 17 måneder, og det har vi kunnet dokumentere. Derfor har politiet nedsat bøden, siger Ulrik Spanager, som opfatter sagen som en meget lille uagtsomhed.

BØDE: En kvindelig tilkaldevikar havde ikke en gyldig arbejdstilladelse. Det koster Hillerød Kommune en bøde på 40.000 kroner. - Det er jo beklageligt. Men jeg betragter også det her som en meget lille uagtsomhed i forhold til et relativt kompliceret sagsaspekt, som vi har med at gøre, siger personalechefen.