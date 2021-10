Hurtigtestcentret på Industrivænget har sidste åbningsdag på fredag. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Kviktestcenter lukker

Muligheden for at få podet næsen på Industrivænget ophører fredag

Hillerød - 05. oktober 2021 kl. 10:24 Kontakt redaktionen

Nu kan du ikke længere svinge forbi Industrivænget for at få et hurtigt svar på, om du er blevet smittet med coronavirus.

For fra fredag 8. oktober klokken 16 lukker kviktestcentret på Industrivænget 2, hvor Copenhagen Medical har stået for næsepodningerne.

Det skyldes, at behovet for coronatests er faldende, og kapaciteten for både PCR- og hurtigtest nedskaleres derfor over hele landet.

Der er dog mulighed for at få taget en hurtigtest i testcentret på Milnersvej. Testcentret her vil fortsat holde åbent alle ugens dage klokken 7-22, oplyser Region Hovedstaden på deres hjemmeside. Der er mulighed for at få taget en kviktest frem til klokken 21.30.

På regionens hjemmeside med oversigten over teststeder kan man se, at alle kviktestcentrene i regionen lukker senest 9. oktober - nogle allerede 6. oktober. Mdt

