Kunstrunde-jubilæum i strålende vejr

Ved arrangementet kan besøgende komme og se kunstnernes værker der, hvor de bliver skabt, og det koncept er Frida kromose så begejstret for, at hun har deltaget samtlige gange siden begyndelsen for 10 år siden.

- Jeg begyndte med at male, da jeg var ung. Men jeg kunne jo godt indse, at jeg ikke kunne leve af at male malerier, så det blev blomsterne, der vandt i første omgang. I dag maler jeg kun og er holdt op med at undervise, siger Frida Kromose.

- Det er sjovt at vise sine ting frem og spændende at have folk, der gider at kigge på kunst og har en mening om den. Kunst handler for mig altid om at kommunikere noget, som gør indtryk på mange forskellige måder. Og her hos mig i Humlebæk, der jo er lidt outsideragtigt i forhold til de andre deltagere i kunstrunden, har der været folk ude at kigge alle dagene, siger hun.