Se billedserie Hillerød Kunstforenings formand, Margit Borring, nyder de ombyggede lokaler med det nye lys. Foto: Allan Nørregaard

Kunsthus har fået større lokaler og nyt lys

Hillerød - 17. januar 2018 kl. 05:48 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Hillerød Kunstforening i 2010 fik muligheden for at benytte Annaborg, Frederiksværksgade 2A i Hillerød, til udstillinger, har man ønsket sig at ombygge stedet, så man fik et større lokale, dels til ferniseringer og dels til »artist talks«, hvor kunstnere inviteres til at fortælle om deres værker.

Det er nu lykkedes, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den netop indviede udstilling med kunstnersammenslutningen Gribskovmalerne kan opleves i de nye lokaler, der siden midt i november sidste år har været lukkede på grund af ombygningen. Projektet har været undervejs et stykke tid, for bygningen, der er opført i årene 1782-1783, er fredet. Den ejes af Hillerød Kommune, og derfor måtte kommunen, efter kunstforeningens ønske, søge om tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen til at ombygge. Tilladelsen kom i 2015, og i efteråret sidste år blev kunstforeningen så kontaktet af kommunen for at indlede ombygningen, fortæller formand for Hillerød Kunstforening, Margit Borring.

- Jeg bestilte ikke andet end at knibe mig i armen, siger hun stående i de forandrede lokaler og smiler stort.

- Når jeg står her, tænker jeg: »Det er rigtigt«. Jeg er virkelig glad, siger hun.

Ombygningen gælder i første omgang kun to af lokalerne, men i Hillerød Kunstforening har man lignende ønsker for resten af huset, der tydeligt bærer præg af tidligere at have været en kontorbygning med lange gange og små rum. En yderligere ombygning er dog ikke planlagt endnu, hverken økonomisk eller tidsmæssigt.

Samtidig med ombygningen af lokalerne er de to ombyggede rum, samt flere andre rum, blevet indhyllet i et nyt lys. Og det har lige så stor betydning som ombygningen. Til sammenligning virker det gamle lys afdæmpet og lidt gråt, mens det nye lys virker klart som i dagslys og neutralt. Der er tale om led-lys med højt lysudbytte pr. watt og optimal farvegengivelse.

Efter ombygningen er det nye lys nu i tre rum, samt i receptionen i stueetagen, i bygningens hall og i gangen på 1. sal. Resten af husets rum indeholder et sammensurium af lamper, ofte flere slags i samme rum.

- Vores ønske og mål er at få udskiftet i resten af huset. Jeg kan forestille mig, at det kommer i etaper, siger Margit Borring, der oplyser at kunstforeningen har nogle opsparede midler.

Hillerød Kunstforening har selv betalt 24.000 kroner til indkøb af lys, mens kommunen har betalt for opsætning af det nye lys og ombygning af lokalerne. Det er ikke lykkedes at få oplysninger fra Hillerød Kommune om, hvad den har betalt for dette.